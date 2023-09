V trgovinah naval na šolske potrebščine

Papirnice in večje trgovine s šolskimi potrebščinami so te dni pod pritiskom. Nanje so navalile v glavnem mame – same ali z otroki. Že na prvi pogled razumeš, da se posvečajo pripravam za šolo: v eni roki držijo papir ali mobilni telefon s seznamom nakupov, z drugo pa vlečejo košarico, ki se od police do police polni z raznoraznimi šolskimi potrebščinami. Pouk se je ponekod že začel, v večini šol se začenja danes in kdor še ni poskrbel za najbolj osnovne potrebščine, hiti tačas za njimi. Ali bo pač to naredil, ko bo dobil seznam vsega, kar bodo letos učenci in dijaki potrebovali.

Še dobro, da je šolanje otrok v osnovnih šolah brezplačno oz. da staršem ni treba skrbeti za nakup knjig – morda le za kak slovar ali atlas. Za dijake prvo- in drugostopenjskih srednjih šol pa je nakupu potrebščin potrebno dodati še knjige, kar je iz leta v leto vse večji finančni zalogaj. Koliko bodo nakupi šolskih potrebščin bremenili njihove denarnice in ali so se v primerjavi z lanskim letom cene dvignile? V trgovinah, ki smo jih obiskali, so upravitelji namignili, da se cene bistveno niso spremenile od lanskega leta. Ali je res tako, bo lahko vsak starš ocenil, potem ko bo še sam pomolil kartico na POS terminal na blagajni ...

Polne košarice v vrsti

Pred blagajno v trgovini v Ul. sv. Frančiška se že dobrih deset in več dni ustvarja vrsta, vedo povedati. Šolske potrebščine gredo za med. Svinčniki, zvezki, flomastri, risalni bloki, barvice, šestila, ravnila in podobno štrli iz plastičnih košaric, ki v vrsti čakajo, da kdo poravna račun. Ta za take »osnovne nakupe« ob našem obisku v najboljšem primeru ni presegal 80 evrov – ceno dvignejo zlasti šestila (tudi do 20 evrov), nalivna peresa (od 6 do 28 evrov), risalni bloki (tudi do 10 evrov) ali dnevniki z najbolj modnimi in modernimi platnicami (od 9,90 do 19,90 evra). Različne cene imajo tudi zvezki, glede na debelino listov in na znamko (od 0,59 evra do 3,20 evra). Teh pa je bilo v košaricah na desetine. Cene poskočijo, če učenec ali dijak potrebuje novo peresnico ali nov šolski nahrbtnik.

Obiskali smo tudi papirnice v Sežani in ugotovili, da so cene na obeh straneh meje primerljive.