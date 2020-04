V Trst bo priplula bolniška ladja

Trst bo dobil bolniško ladjo, na katero bodo vkrcali oskrbovance domov za starejše občane, pri katerih so ugotovili okužbo s koronavirusom. Tako je danes popoldne odločil pokrajinski odbor za izredne razmere, ki se je sestal prek video konference na zahtevo deželne uprave Furlanije - Julijske krajine. V Trst bo po napovedih v sredo oz. do konca tedna priplul trajekt skupine Grandi navi veloci (GNV), na katerega naj bi za začetek vkrcali petdeset starejših oseb. Deželna uprava je državno civilno zaščito že zaprosila za dovoljenje za kritje stroškov.

Do odločitve je prišlo potem ko je bilo v teku dne mogoče brati več kritičnih stališč na račun uporabe bolniške ladje: tako je deželni svetnik Furio Honsell (Open Sinistra FVG) v sporočilu za javnost izrazil svojo zaskrbljenost, saj so prav ladje zaradi njihovega prezračevalnega sistema manj primerne za tako oskrbo in so pred meseci predstavljale prva žarišča epidemije. Honsella pa je predvsem prizadel molk deželne uprave, na kar opozarja tudi njegov kolega iz mešane skupine Walter Zalukar, ki je še vedno prepričan, da bi bila izbira krajevnih hotelov, v katere preseliti okužene starejše občane, boljša, medtem ko so deželne oblasti s svojim čakanjem dopustile širjenje okužbe. Poleg tega je velikost kabin na trajektih precej omejena, gostje bi bili izpostavljeni stalnemu ropotu in tresljajem, gibanje po ladji za starejše osebe s kognitivnimi težavami pa je precej tvegano. Vse te razmere predstavljajo težavo v slučaju potrebe po reševanju in nujnem prevozu oseb v bolnišnico.