V Trst prihajajo džezovske zvezde

Svetovno znani ameriški saksofonist Bill Evans, mednarodno uveljavljena britanska pevka Sarah Jane Morris, izjemna ameriška vokalistka Lori Williams, najbolj pomemben evropski mladinski džezovski orkester Jeunesse Musicale Jazz World Orchestra in ob njih še številni italijanski, evropski in »domači« tržaški in deželni džezisti bodo protagonisti letošnjega 19. džezovskega festivala TriesteLovesJazz.

V dveh mesecih, od petka do 5. septembra, se bo zvrstilo kar 24 koncertov, ki bodo v režiji Hiše glasbe in Glasbene šole 55 dopolnili občinsko ponudbo poletnih prireditev pod skupnim imenom TriesteEstate.

Glasbeni večeri bodo potekali na treh prizoriščih: na Verdijevem trgu, kjer se bodo predstavile mednarodne zvezde, ter na vrtovih muzejev Sartorio in Winckelmann. Izjemi bosta koncert ob zori pianista Emanueleja Filippija v nedeljo, 10. avgusta, na Pomolu Audace in zaključna prireditev, podelitev nagrade Franco Russo, 5. septembra v avditoriju Hiše glasbe. Vstop na posamezne koncerte je vedno prost.

Saksofonist Bill Evans se bo po devetih letih vrnil v Trst. Kot leta 2016 bo nastopil na Verdijevem trgu, tokrat z novo, nadvse kvalitetno skupino Vansband Allstars. Koncert bo v ponedeljek, 21. julija, in se bo, tako kot vsi ostali začel ob 21. uri.

Na istem odru bo tri dni prej, 18. julija, zapela ameriška pevka Lori Williams s svojim bendom. O očarljivosti njenega glasu priča en sam zgovoren podatek: v filmu Ladies Swing the Blues: A Jazz Fable je odigrala vlogo Elle Fitzgerald.

Druga slovita pevka, Sarah Jane Morris, bo nastopila v soboto, 26. julija. Predstavila bo najnovejši album Sisterhood, posvečen slovitim džezovskim in rock pevkam.

Dan prej, 25. julija, bo na Verdijevem trgu zaigral Jeunesse Musicale Jazz World Orckestra. Sestavlja ga 18 mladih talentiranih glasbenikov iz 15 držav pod vodstvom pozavnista in skladatelja Luisa Bonille.

Festival TriesteLovesJazz bo ta petek na vrtu muzeja Sartorio uvedel Organ Madness Trio s furlanskim saksofonistom Danielejem D’Agarom, organistom Maurom Costantinijem in legendo deželnih bobnarjev U.T. Gandhijem.