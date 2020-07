V Trst prihajajo tuk-tuki

V naslednjih tednih bo v mestnem središču mogoče opaziti nenavadna električna vozila bele barve, ki po obliki spominjajo na t.i. Ape. To so novi električni tuk-tuki, ki so jih v sklopu akcije za promocijo teritorija in širjenja zelenega turizma nabavili pri Trieste Green Tour, v sodelovanju s podjetjem Bluenergy ter znamko koles Bottecchia Be Green. »Tuk-tuki so prevozna sredstva, ki so zelo razširjena v severni Afriki in na jugovzhodu Azije, od Tajske do Vietnama,« je razložil Luca Menza, eden od lastnikov turističnega obrata. Vozila, oziroma električne tricikle so nabavili na Nizozemskem, kjer so zelo ozaveščeni glede zelene mobilnosti, to pa je prvi njihov pojav v Italiji. V njih poleg šoferja lahko sedijo štiri gostje, ki so varno privezani na udobne sedeže, od koder lahko občudujejo okolico. Med vožnjo bodo strankam na voljo tudi usposobljeni vodiči v slovenskem jeziku.

Za rezervacijo vožnje in informacije so na voljo elektronski naslov info@tsgreentour@gmail.com ter telefonska številka 0400642913. V ta namen deluje tudi informativno okence na recepciji hotela Hilton.