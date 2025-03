V Trst se vrača priljubljeni sejem oljčnega olja

Od 14. do 16. marca bo Trst gostil 17. sejem ekstra deviškega oljčnega olja Olio capitale. V Kongresnem centru Generali v Starem pristanišču se bo letos s svojim zelenim zlatom predstavilo 210 proizvajalcev iz 18 italijanskih dežel in tudi iz Grčije. Veliko bo tudi kupcev, in sicer iz 16 držav z vsega sveta. Za zlato lovoriko se bo v tekmovalnem programu letos potegovalo 176 olj. Pa še nekaj številk velja našteti: 27 restavracij iz Trsta, Gorice in Vidma bo v tem času ponujalo krožnike, v katerih bo olje protagonist, 12 pa bo barov, kjer bodo servirali različne cocktOILe.

Sejemsko dogajanje so danes predstavili na sedežu Trgovinske zbornice, kjer je predsednik Antonio Paoletti opozoril, da obiskovalci najbolj cenijo priložnost, da okusijo olja nove letine neposredno pri njihovem proizvajalcu in se naučijo, kako spoznati njihovo raznolikost in kako jih kombinirati s hrano.

»Po podatkih družbe Sian naj bi italijanska proizvodnja olja v sezoni 2024/25 dosegla približno 230 do 240 ton olja. Med najbolj produktivnimi deželami izstopa Apulija, daleč za njo pa se uvrščajo Sicilija, Kalabrija in Toskana, pa še Lacij in Kampanija,« je povedal Paoletti in ponosno dodal, da je ena od značilnosti tržaškega sejma mednarodnost, po kateri se razlikuje od drugih dogodkov. »V Trstu proizvajalci vedo, da lahko sklepajo zanimive posle, saj se srečujejo z gostinci, javnostjo in predvsem s kupci z vsega sveta,« je pristavil.

Program sejma, ki ga prireja Trgovinska zbornica oz. njeno podjetje Aries s podporo ministrstva za kmetijstvo, prehransko suverenost in gozdarstvo in v sodelovanju z Občino Trst, kongresnim centrom, državnim združenjem Città dell’olio (Mesta olja), mrežo Mirabilia in Deželo FJK oz. Io Sono FVG ter zvezo trgovinskih zbornic Unioncamere, vključuje tudi letos več srečanj. Uvodno, ki bo pravzaprav pogovorni šov, bo 14. marca ob 11. uri posvečeno olju in dobremu telesnemu počutju ter koristim, ki jih ima olje za naše zdravje, je povedal Paoletti in namignil, da bodo prihodnje leto koristi olja odkrivali v estetiki. Celoten program tukaj.

Za vstopnico bo treba odšteti 8 evrov (6 po znižani ceni, če izpolnite formular na www.oliocapitale.it). Do prizorišča se bodo obiskovalci lahko pripeljali tudi z brezplačnim avtobusom, ki jih bo čakal pri Bovedu in na Trgu Libertà. Na spletni strani bodo redno objavljene vse novice, fotografije, videoposnetki.