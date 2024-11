V Trst se vrača tradicionalni Miklavžev sejem

V soboto, 30. novembra, se v Drevored 20. septembra vrača tradicionalni Miklavžev sejem. Na njem se bo letos predstavljalo okrog 80 razstavljavcev, trije bodo imeli gostinsko ponudbo. Stojnice bo mogoče obiskati vsak dan do 8. decembra med 9. in 21. uro, pester program pa se obeta tudi za najmlajše.

To je na včerajšnjem srečanju z novinarji sporočila pristojna za gospodarske dejavnosti v mestni vladi Serena Tonel, ki je napovedala, da bo večina razstavljavcev v mesto prispela jutri. Sejemski vrvež bo potekal med Trgom Bonifacio in križiščem z ulico Rossetti, uradno odprtje pa bo na programu v soboto ob 17. uri, ko bo nastopila tudi godba.

Ker je Miklavžev sejem tudi dogodek, na katerega vsako leto komaj čakajo otroci, bo dobro poskrbljeno za najmlajše obiskovalce. Animacija za otroke je predvidena vsak dan, med 10.30 in 12.uro ter med 15. in 19. uro. Kot vsako leto, bo tudi letos otroke obiskal Miklavž. Še pred njegovim prihodom bodo otroci lahko svoja pisemca oddali v poštni nabiralnik hiške, ki bo praznično okrašena, ob njej pa bodo tudi otroški stolčki in mizica, na kateri bodo otroci lahko tudi risali in pisali.

Kot je sporočila Tonelova, bodo za varnost skrbeli mestni redarji in osebe, ki so usposobljene za nudenje prve pomoči v primeru kakršnih koli nesreč. Poskrbeli pa so tudi za zmanjšanje nevšečnosti stanovalcem, ki bodo zaradi sejma ob parkirišča. Občina Trst bo povrnila stroške parkiranja v višini največ 80 evrov na gospodinjstvo.