V Trstu 100 novih redarjev

Vrste tržaške lokalne policije so od januarja veliko bolj številne. Tržaška občina je namreč lani s trinajstimi razpisi poiskala nove kandidate in jih naposled zaposlila kar sto.

Nove, večinoma mlade redarje je v teh dneh opaziti po mestnih ulicah. Z rumenimi brezrokavniki sledijo kolegom v uniformi, ki jih uvajajo v nov poklic. Občina je z njimi napolnila vrzel, ki je nastala potem, ko so nekateri redarji zavrnili možnost uporabe pištole in zahtevali selitev v druge občinske službe. Marsikdo se je v zadnjih dveh letih upokojil.

Lokalno policijo po novi zaposlovalni akciji sestavlja 238 redarjev in podčastnikov ter 33 častnikov. Povprečna starost je veliko nižja kot pred dvema letoma: 39 odstotkov redarjev, ki so jih pravkar zaposlili, ima med 20 in 30 let, 58 odstotkov pa med 30 in 40 let. Med redarji in podčastniki je 79 moških in 21 žensk, med častniki pa 23 moških in tri ženske. Vsi so sprejeli nove smernice o uporabi pištole na delovnem mestu.