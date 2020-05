V Trstu bi uvedli dan osvoboditve mesta izpod jugoslovanske zasedbe

Desnosredinska občinska uprava bo ob 75-letnici predlagala uvedbo dneva osvoboditve mesta izpod jugoslovanske zasedbe, ki naj bi ga praznovali vsako leto 12. junija. Tržaški župan Roberto Dipiazza bo predlog v petek predstavil svoji ekipi, je napovedal podžupan Paolo Polidori. Do tega prihaja le nekaj dni potem, ko je desna stranka Fratelli d'Italia, članica mestne koalicije, zavzela odločno stališče proti vračanju Narodnega doma Slovencem v Italiji. Tega stališča župan Dipiazza še ni komentiral.

Podžupan Polidori, iz vrst Lige, razlaga, da v Trstu doslej uradno ni bilo dneva, posvečenega temu zgodovinskemu dogodku - 12. juniju 1945, ko je jugoslovanska vojska po 40 dneh zapustila mesto in ga predala zavezniški vojaški upravi; ob 75. obletnici hočejo to vrzel zapolniti in poudarjajo, da je kratkotrajno jugoslovansko zasedbo zaznamoval teror.

»Trst ni bil osvobojen 25. aprila 1945, ampak dejansko 12. junija istega leta. To je bil prvi dan, ko je Trst začel živeti kot svobodno mesto, pa čeprav je temu sledilo še devet let anglo-ameriške uprave. 12. junij je pravi datum osvoboditve - od vojne, fašizma, nacizma in tudi od komunizma jugoslovanske federacije,« predlog utemeljuje Polidori.