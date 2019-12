V Trstu bodo odprli nov športni center

Pri Sv. Andreju se obeta nov športni center na pol odprtega tipa s programom za fitness, tenis, košarko, odbojko, člani nekaterih združenj pa bodo v centru lahko prakticirali sabljanje in karate. Športno središče bodo uredili v Ul. Locchi 25, kjer poleg nekaterih delujočih športnih objektov že več let sameva tudi objekt, ki je v lasti Občine Trst. Ta je z zasebnimi investitorji, ki se predstavljajo pod imenom Trieste Campus, sestavil projekt, v sklopu katerega nameravajo do prihodnje jeseni urediti nov športni center. Naložba bo vredna 1,8 milijona evrov, levji delež bodo prispevali zasebniki, 300.000 evrov pa bo s pomočjo zavoda Credito Sportivo prispevala Občina Trst.

