V Trstu bodo parki zaradi slabega vremena dva dni zaprti

Zaradi slabega vremena bodo v nedeljo, 8. decembra, in v ponedeljek, 9. decembra, dopoldne, bodo mestni parki v Trstu zaprti. Tako obvešča Občina Trst, ki navaja, da bo zaprtje veljalo za Ljudski vrt Muzio de Tommasini v Ulici Giulia ter parke v Ulici San Michele, na Trgu Hortis, v Ulici dell'Edera, parke Falcone e Borsellino pri Judovcu, Antollovich v Ulici Carpineto, Wanda e Marion Wulz v Ulici Catullo, Fedora Barbieri v Ulici Mascagni, Bazzoni v Ul. Navali, Maddalena v Ulici Molino a Vento in Costalunga, Skatepark v Ul. Petitti di Roreto ter vrtove vil Cosulich na Furlanski cesti, Engelmann v Ulici Chiadino in Revoltella.