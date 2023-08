V Trstu brez strehe nad glavo vsaj 500 migrantov

Na Tržaškem skoraj 500 migrantov, ki so v Trst prispeli po balkanski poti, ni vključenih v sistem sprejemanja. Uvodni stavek članka smo prepisali iz prispevka, ki smo ga objavili konec junija, zamenjati smo morali le številko. Pred dvema mesecema je pod milim nebom, v silosu, na trgu pred železniško postajo in v drugih lokacijah na Tržaškem spalo skoraj 300 migrantov, v dveh mesecih je ta številka narasla na 500, kar priča o neustreznem načinu sprejemanja migrantov na tem območju.

Tako izhaja iz posodobljenega poročila o prihodih migrantov po balkanski poti, ki ga pripravljajo organizacije, združene v Solidarnostno tržaško mrežo. Sestavljajo jo skupnost San Martino al Campo, nevladna organizacija Diaconia valdese, združenje Donk Humanitarian Medicine, ICS, International Rescue Commitee Italia in društo Linea d’ombra. Skupaj so pripravili podrobno statistično poročilo o prihodih migrantov v letu 2022, zdaj pa so ga dopolnili s podatki iz letošnjega leta.

Kot je izpostavil Giulio Zeriali iz nevladne organizacije Diaconia valdese, se je število migrantov v Trstu v letošnjem letu še povečalo. »Julija smo zabeležili kar 30 odstotkov vseh prihodov v letošnjem letu,« je poudaril in opozoril, da je bilo prejšnji mesec 20 odstotkov med njimi mladoletnih brez spremstva (to je 491 mladih), zvišalo pa se je tudi število družin, ki so prišle v Trst. Do konca julija je v Trst v letošnjem letu prispelo kar 7690 migrantov, 2277 samo v juliju.

Večina, približno 72 odstotkov migrantov (5732), bi si sicer dom rada ustvarila v tujini, v nasprotju z lani, ko si je v tujino želelo »le« 59 odstotkov migrantov, ki so prišli v Trst. Nekateri (396) nameravajo v druga italijanska mesta, nekateri pa bi radi ostali v Trstu (1067). Sem sicer prihaja največ državljanov Afganistana, ki pa so v glavnem v tranzitu, v mestu za azil največkrat zaprosijo državljani Pakistana. Julija so v Trstu našteli 55 družin (v celem letu jih je bilo 120).

