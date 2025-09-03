V Trstu izrazit naliv povzročal težave (VIDEO)

Močan naliv, ki je nastal nad Tržaškim zalivom med 18.30 in 19. uro, je v Trstu povzročal številne težave. Na delu so gasilci. V približno pol ure je padlo 35 litrov dežja na kvadratni meter, je namerila meteorološka postaja deželne agencije za okolje Arpa, kar je približno količina, ki pade v tretjini meseca. V več mestnih predelih so skočili pokrovi jaškov, voda je poplavljala pločnike in ceste. Najhuje kaže da je bilo v Kavani, kjer je poplavilo več trgovin in drugih lokalov. Po strmi Ulici Commerciale je nastala prava reka, mimoidoči so opazili, da je bila voda na cesti visoka kakih 30 centimetrov. Tržaški navtični inštitut je v približno eni uri nameril 50 litrov dežja na kvadratni meter.

Ponoči se bo ozračje umirjalo, z jutrišnjim dnem pa se bo začelo večdnevno obdobje s stanovitnim in sončnim ter toplejšim vremenom.