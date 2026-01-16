V Trstu licej »Made in Italy«

Tržaško šolsko ponudbo bo obogatila nova študijska smer. Na umetniški gimnaziji Nordio bodo namreč uvedli licej Made in Italy. Novico je danes sporočila deželna odbornica za izobraževanje Alessia Rosolen. Deželna vlada je namreč v načrt šolske mreže za šolsko leto 2026/27 vključila tudi to smer in tako ugodila prošnji tržaškega zavoda. Šola Nordio bo edina v Furlaniji - Julijski krajini ponujala tovrstno izobraževanje; ob običajnih predmetih bodo na Nordiu dijaki spoznavali tudi osnove ekonomije, prava, oblikovanja.