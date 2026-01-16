VREME
DANES
Petek, 16 januar 2026
Iskanje
Šole

V Trstu licej »Made in Italy«

Nov študijski program bodo uvedli na liceju Nordio

Spletno uredništvo |
Trst |
16. jan. 2026 | 15:37
    V Trstu licej »Made in Italy«
    Na umetniški gimnaziji Nordio bodo uvedli licej Made in Italy, fotografija je simbolična (ANSA)
Dark Theme

Tržaško šolsko ponudbo bo obogatila nova študijska smer. Na umetniški gimnaziji Nordio bodo namreč uvedli licej Made in Italy. Novico je danes sporočila deželna odbornica za izobraževanje Alessia Rosolen. Deželna vlada je namreč v načrt šolske mreže za šolsko leto 2026/27 vključila tudi to smer in tako ugodila prošnji tržaškega zavoda. Šola Nordio bo edina v Furlaniji - Julijski krajini ponujala tovrstno izobraževanje; ob običajnih predmetih bodo na Nordiu dijaki spoznavali tudi osnove ekonomije, prava, oblikovanja.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: