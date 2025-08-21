V Trstu močan naliv povzročal težave (video)

V drugem delu noči in dopoldne so se marsikje v FJK pojavljale nevihte s krajevnimi nalivi, ki so ponekod povzročale težave. Opoldne je denimo močna nevihta prečesala celotno tržaško pokrajino, pri čemer so se tudi okrepili sunki vetra in je bila jakost padavin mestoma velika. Naenkrat, v zelo kratkem času, je na Tržaškem padlo okrog deset litrov dežja na kvadratni meter, mestoma tudi več, v Bregu okrog 20 litrov. Ceste so bile ponekod poplavljene in je bil promet oviran.

Večje količine padavin so sicer marsikje padle tudi ponoči.

Ozračje pa se še ni povsem umirilo in bodo tudi v prihodnjih urah še možne padavine, deloma plohe in nevihte.

Jutri bo sprva še deževalo, popoldne pa bodo padavine ponehale in se bo vreme izboljšalo. Osvežilo se bo.