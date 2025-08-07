V Trstu nov center za pomoč osebam s posebnimi potrebami in družinam

Tržaška občina je v prostorih sveta za osebe s posebnimi potrebami sprejela fundacijo Durante e dopo di noi - Donna Colonna dei Principi di Stigliano in ustvarila nov center za pomoč in podporo osebam s posebnimi potrebami in njihovim družinam.

Svet, ki združuje številna društva in druge organizacije ter družine oseb s posebnimi potrebami, deluje kapilarno na Tržaškem v tesnem sodelovanju z občinami. Fundacija pa razvija program Durante e Dopo di Noi, s katerim družinam oseb s posebnimi potrebami nudi celovito pomoč, tako v času, ko jih lahko spremljajo, kot v primeru, da stane invalid sam. Obe organizaciji se z občino posvečata razvoju projekta za skupno načrtovanje življenja Progetto individuale di vita partecipato e personalizzato.

Skupni prostor, kjer fundacija in svet nudita pomoč, se nahaja v Ulici Gatteri 24/D, v neposredni bližini glavne bolnišnice. Obiskovalce bodo sprejemali ob torkih in četrtkih med 9. in 12. uro po predhodni najavi na številkah 040 6757052 in 331 2066568 ali na e-naslovu accoglienza@fondazionecolonnats.it.