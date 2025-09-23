V Trstu nov primer denge

Tržaško-goriško zdravstveno podjetje ASUGI se po prejšnjem tednu spet spopada z novim primerom denge. Vest je sporočilo danes, okužbo pa so jim javili 19. septembra. Oseba se je okužila med potovanjem v tujini.

Specializirano osebje si je včeraj ogledalo zunanje površine okoli stanovanja v Ulici San Silvestro v starem delu Trsta, kjer živi okužena oseba. Prvi del dezinsekcije bo na območju približno 200 metrov potekala v petek (26. septembra) od 5. zjutraj. Od 20.30 pa bodo izvedli še njen drugi del.

Denga je virusna vročinska bolezen, ki jo prenašajo komarji. Pojavlja se v tropskih in subtropskih predelih sveta.