V Trstu novo zatočišče za socialno ogrožene

V Ulici Giuliani 14 pri Sv. Jakobu v Trstu bo dobrodelna Fundacija Antonio Caccia in Maria Burlo Garofolo obnovila štirinadstropno stavbo, v kateri bo začasno sprejemala socialno ogrožene posameznike in družine, ki nimajo stalnega bivališča. Za obnovo in ureditev osmih stanovanj in enega skladišča je od Sklada za Trst (t.i. Fondo Trieste) s posredovanjem tržaške občine prejela 350 tisoč evrov. Infrastrukture so delno uporabne, prostori pa potrebujejo temeljito obnovo.

Zgodba, ki sega v 19. stoletje

Fundacija je začela uradno delovati leta 1934, čeprav se je njena zgodba začela še pred koncem 19. stoletja, ko je Antonio Caccia v oporoki zapisal, da želi zapustiti svojo gosposko palačo revnejšim Tržačanom, ki doma nimajo. Leta 1901 je podobno željo pred smrtjo izrazila Maria Burlo Garofolo, ki je večjo denarno vsoto namenila gradnji stanovanjskih hiš za revnejše someščane.

Fundacija je takrat prevzela vlogo izvajalca zadnjih želja premožnih dobrodelnežev in nadaljevala s svojim poslanstvom.