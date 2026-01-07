V Trstu paciente sprejema nova zdravnica

Zdravstveno podjetje Asugi obvešča, da je družinska zdravnica Rosa Maria Cresi s 1. januarjem prenehala sprejemati paciente v svoji ordinaciji v Ulici Rivo pri Svetem Jakobu. V ponedeljek pa je v ordinaciji na Trgu Ospitale 6 zdravniško službo nastopila družinska zdravnica Erica Predonzani.

Vsi, ki bi želeli njo ali drugega zdravnika izbrati za svojega družinskega zdravnika, lahko to storijo osebno na sedežih posameznih zdravstvenih okrajev podjetja Asugi na Tržaškem. Zdravnika pa je mogoče izbrati tudi direktno prek spletnega obrazca na spletni strani. Tam je tudi razvidno, koliko pacientov lahko sprejme vsak zdravnik. Za spletno prijavo je potrebno imeti digitalno identiteto Spid, ki omogoča dostop do obrazca.