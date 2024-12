V Trstu prodajali več kot 600 božičnih okraskov in igrač, ki jih ne bi smeli

Tržaški lokalni policisti si niso oddahnili niti med prazniki. V teh dneh so v treh trgovinah pri železniški postaji in Stari mitnici zasegli 622 potencialno nevarnih proizvodov. Prodajali so jih brez podatkov, ki jih veleva zakon, in sicer niso navajali imena proizvajalca in uvoznika. Poleg tega ni bilo navodil v italijanskem jeziku, so danes pojasnili v sporočilu za javnost. Šlo je v glavnem za božične okraske. Med zaseženim blagom je bilo tudi 52 igrač in plišastih živali ter 40 uhanov, zapestnic in ogrlic. Za slednje ni bilo navedeno, če vsebujejo nikelj ali druge snovi, ki lahko povzročajo alergijo. Lokalni policisti so pojasnili, da igrače pogosto vsebujejo ftalate, skupino industrijskih kemikalij, ki se uporabljajo kot sredstva, da bi plastika postala prožnejša in trpežnejša.

Lastnike trgovin so prijavili Trgovinski zbornici, ki jim bo naprtila predvidene denarne kazni.