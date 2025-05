V Trstu prvi mednarodni sejem kraft piva

Med 31. majem in 2. junijem bo v Kongresnem centru v Starem pristanišču v Trstu zaživel prvi srednjeevropski sejem kraft piva Fiera Mitteleuropea della Birra Artigianale, ki bo na enem mestu združil 30 mikropivovarn iz Italije, Slovenije, Hrvaške, Nemčije, Češke in drugih evropskih držav. Sejem organizira potovalna agencija Viaggi da sogno v sodelovanju s tržaško občino in z agencijo FlashMedia.

»Sejemski in kongresni turizem je v Trstu dan za dnem bolj razvit,« je na predstavitvi povedala podžupanja Serena Tonel, »kot opažamo pri dveh večjih razstavnih dogodkih Olio Capitale in Trieste Espresso. Ciljamo na promocijo ekonomskega sektorja, ki se naglo razvija. Želimo si, da bi tudi sejem kraft piva postal stalnica, vitrina manjših, a kakovostnih proizvajalcev.«

Dogodek si je zamislil Fabio Vitale, lastnik omenjene turistične agencije in ljubitelj kraft piva. To so piva, ki jih proizvajajo samostojne mikro pivovarne. Majhnost, neodvisnost in po možnosti tradicionalnost so značilnosti, ki jih zahtevajo organizatorji, »a tudi kakovost proizvoda je temeljnega pomena, saj je sejem posvečen spoznavanju odličnosti srednjeevropskega prostora,« je poudaril Vitale. Zato bodo udeleženci z nakupom vstopnic prejeli pet žetonov, s katerimi bodo lahko degustirali največ pet vzorcev piva.

»Ni naključje, da se v Trstu prireja sejem piva,« je za agencijo FlashMedia povedal Filippo Vidiz, »tu je namreč nastala t. i. dunajska vrsta piva, ki jo je znani proizvajalec Anton Dreher ustvaril za avstro-ogrskega cesarja v drugi polovici 19. stoletja. Svoje pivo je kot prvi ohranjal v hladilniku. Prvič se je lahko pijača proizvajala tudi v poletnih mesecih.«

Sejem bo odprt v soboto, 31. maja, od 14. do 2. ure ponoči, v nedeljo med 14. uro in polnočjo, v ponedeljek pa med 14. in 22. uro. Vstopnice prodajajo na spletnem portalu TicketPoint, več informacij pa je na strani www.birrainfiera.com.