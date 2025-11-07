V Trstu prvič v Italiji kontejnersko ladjo napolnili z utekočinjenim plinom

V tržaškem pristanišču se je pred dnevi prvič v Italiji zgodilo, da so rezervoar ladje za prevoz kontejnerjev napolnili z utekočinjenim naravnim plinom. Novico je sporočila tržaška pristaniška kapitanija, ki je v sporočilu za medije pri tem izpostavila, da gre za »pomemben korak na poti trajnostnih pomorskih prevozov v Italiji«.

Utekočinjeni plin je prevažal tanker Ravenna Knutsen iz skupine Edison, plin pa je namenil ladji za prevoz zabojnikov CMA CGM Salamanque, ki pluje na plinski pogon. Francoski ladjarski velikan CMA CGM to ladjo uporablja v Sredozemlju.