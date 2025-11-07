VREME
DANES
Petek, 07 november 2025
Iskanje
Pristanišče

V Trstu prvič v Italiji kontejnersko ladjo napolnili z utekočinjenim plinom

Luška kapitanija poudarja, da gre za pomemben korak na poti zelenega prehoda

Spletno uredništvo |
Trst |
7. nov. 2025 | 10:07
    V Trstu prvič v Italiji kontejnersko ladjo napolnili z utekočinjenim plinom
    Ladja Salamanque in tanker Ravenna Knutsen (OBALNA STRAŽA)
Dark Theme

V tržaškem pristanišču se je pred dnevi prvič v Italiji zgodilo, da so rezervoar ladje za prevoz kontejnerjev napolnili z utekočinjenim naravnim plinom. Novico je sporočila tržaška pristaniška kapitanija, ki je v sporočilu za medije pri tem izpostavila, da gre za »pomemben korak na poti trajnostnih pomorskih prevozov v Italiji«.

Utekočinjeni plin je prevažal tanker Ravenna Knutsen iz skupine Edison, plin pa je namenil ladji za prevoz zabojnikov CMA CGM Salamanque, ki pluje na plinski pogon. Francoski ladjarski velikan CMA CGM to ladjo uporablja v Sredozemlju.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: