V Trstu sedem zlatih maturantk in maturantov

Mature je konec, za 120 zdaj že nekdanjih dijakov petih letnikov višjih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom v Trstu so se začele težko pričakovane in zaslužene poletne počitnice. Med 19. in 21. junijem so bile na sporedu tri pisne preizkušnje, na kar so se dijakinje in dijaki z maturitetno komisijo soočili še na uro dolgi ustni preizkušnji.

Na Znanstvenem liceju Franceta Prešerna na Vrdelski cesti so petletni študij z odliko letos sklenili dve dijakinji in dijak. Eva Čuk, dijakinja petega letnika alfa paralelke znanstvene smeri liceja Prešeren si je poleg najvišje ocene prislužila še pohvalo. Dve stotici pa je komisija dodelila na jezikovni smeri znanstvenega liceja. Z oceno 100/100 sta tu maturirala Zarika Spetič in Ivan Cociani.

Na Canestrinijevi ploščadi v Svetoivanskem parku, kjer domujeta Državni izobraževalni zavod Jožefa Stefana in Državni tehniški zavod Žige Zoisa, sta petletni študij na višji srednji šoli z odliko sklenila dijak in dijakinja. Na smeri Kemija, materiali in biotehnologije zavoda Stefan je z oceno 100/100 maturirala Yara Manasreh. Na smeri Uprava, finance in marketing na zavodu Zois pa je maturitetna komisija Erika Piščanca nagradila s stotico in pohvalo.

Dve stotici so letos zabeležili tudi na Humanističnem in družbeno-ekonomskem liceju Antona Martina Slomška. Z najvišjo oceno sta petletno šolsko izkušnjo okronali dijakinja družbeno-ekonomske smeri Nina Dazzara in Lea Tentor, dijakinja humanistične smeri liceja v svetoivanski Ulici Caravaggio.