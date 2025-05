V Trstu shod za Gazo in priznanje Palestine

Medtem ko izraelski napadi na Gazo trajajo že leto in pol in ko številne države molče spremljajo pokole, na vojne grozote poskušajo opozarjati civilne iniciative. Skupina tržaških intelektualcev je v preteklih dneh zbrala okrog 40 podpisov, s katerimi želijo sporočiti, da se mora trpljenje prebivalcev Gaze končati.

V torek, 27. maja, bodo v Trstu organizirali tudi miroljuben shod, s katerim želijo obsoditi politiko izraelske vlade in njenih skrajno desnih zaveznikov. Zavzeli se bodo tudi za ustanovitev palestinske države. Shod se bo začel ob 18. uri, in sicer na Trgu Sv. Antona, protestniki se bodo sprehodili do Verdijevega trga.

Kar nekaj slovenskih imen

Prvi podpisniki poziva so Mauro Gialuz, Roberto Treu, Miloš Budin in Pierluigi Sabatti. Med podpisniki je drugače kar nekaj slovenskih imen. Za čimprejšnji mir v Gazi so se poleg Miloša Budina zavzeli tudi Fiorella Benčič, Eva Ciuk, Monica Hrovatin, Danijel Malalan, Živka Persi in drugi.