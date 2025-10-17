VREME
Petek, 17 oktober 2025
V Trstu shod zaradi napada na Ranuccija

Novinarji italijanskega in slovenskega uredništva TGR-TDD Rai Furlanije-Julijske krajine bodo danes ob 15. uri protestirali pred sedežem v Ulici Fabio Severo

Trst |
17. okt. 2025 | 13:15
    V Trstu shod zaradi napada na Ranuccija
    Dezelni sedež RAI v Trstu (ARHIV)
Novinarji italijanskega in slovenskega uredništva TGR-TDD Rai Furlanije-Julijske krajine bodo danes ob 15. uri s shodom pred sedežem v Ulici Fabio Severo v Trstu izrazili ogorčenost in zaskrbljenost zaradi napada na novinarja Sigfrida Ranuccija. Poudarili so, da dogodek spominja na najtemnejše čase italijanske republike. Od oblasti in civilne družbe pričakujejo odločen odziv na napad, ki ogroža svobodo tiska in z njo tudi demokracijo, so med drugim zapisali. Ranucciju, njegovi družini in celotni ekipi oddaje Report so poleg tega izrazili solidarnost.

