V Trstu shoda proti nasilju nad ženskami

Danes je 25. november, mednarodni dan za odpravo nasilja nad ženskami. Svoj glas proti nasilju nad ženskami bodo danes v Trstu dvignile tudi članice društva Non una di meno v Trstu, ki prireja shod s startom na Trgu Goldoni ob 17.30. Zahtevale bodo tudi uvedbo spolne vzgoje od osnovne šole dalje ter avtonomijo posameznikov pri odločanju o lastnem telesu.

Še prej pa bo v mestnem središču pohod Pot spoštovanja, ki ga prirejata športni društvi Trieste atletica in Miramar z italijansko zvezo za boj proti raku Lilt. Zbirno mesto bo ob 16.30 na Velikem trgu. Danes se bodo sicer zvrstili številni dogodki v znak boja proti nasilju nad ženskami, tudi Krasu. Na Opčinah bo ob 16. uri krajša slovesnost pri rdeči klopi na Mandriji (Vrt Vitulli), ki jo prirejajo ženske predstavnice v rajonskem svetu za vzhodni Kras. Na repentabrski občini pa ob 18. uri prirejajo srečanje v sodelovanju s centrom proti nasilju Goap in nabrežinskimi karabinjerji. V kulturnem domu Igo Gruden v Nabrežini bodo ob 19. uri predvajali videoprojekt gledališke ustvarjalke Mene Vasellino Ljubim te do smrti, ob 20. uri pa bodo v gledališču France Prešeren v Boljuncu predvajali filma Mia.