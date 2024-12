V Trstu spet silvestrovanje brez stekla

Vsi tisti, ki bodo silvestrovali na Velikem trgu in njegovi širši okolici, tudi letos ne bodo smeli na prizorišče prinašati steklenih kozarcev, steklenic ali pločevink z alkoholnimi pijačami. Tako je sporočila Občina Trst, ki bo pitje dovolila le ob zunanjih mizicah barov in restavracij. Dovoljena bo poleg tega dostava steklenic na dom.

Med prepovedmi, ki veljajo za širše območje mestnega središča, izstopa tudi vnašanje oziroma posedovanje drugih morebitno nevarnih predmetov, kot so lahko dežniki, zložljivi stoli, palice za selfije in pekoči sprej. Odločba župana bo v najkrajši noči v letu veljala od 21. do 2. ure. V istem času lahko posamezniki tudi prižigajo pirotehniko z izjemo petard.