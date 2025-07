V Trstu trije vrhunski džezovski koncerti

Glasbena revija TriesteLovesJazz, ki jo v okviru tržaških poletnih prireditev prireja Hiša glasbe, bo ta teden dosegla svoj višek s tremi koncerti na Verdijevem trgu.

Danes bo na oder prizorišča pred tržaško operno hišo po devetih letih spet stopil sloviti ameriški saksofonist Bill Evans. V začetku osemdesetih let preteklega stoletja, starega komaj 22 let, ga je Miles Davis povabil v svoj kvintet, s katerim je posnel pet plošč. Sledilo je tesno sodelovanje s kitaristom Johnom McLaughlinom in pianistom Herbiejem Hancockom, prava odskočna deska za njegove solistične nastope. V Trstu bo zaigral s kvartetom samih uveljavljenih glasbenikov Vansband Allstars, ki ga dopolnjujejo klaviaturist George Whittym basist Pablo Contreras in bobnar Keith Carlock.

V petek, 25. julija, bo – v sodelovanju z združenjem More Than jazz - na vrsti najbolj priznan evropski mladinski džezovski orkester Jeunesse Musicale World Big Band. Sestavlja ga 18 mladih in nadarjenih glasbenikov iz 15 evropskih držav. Za sabo ima že cel kup nastopov na najbolj prestižnih evropskih džezovskih festivalih, opravil je tudi številne turneje po svetu in sodi v okvir združenja JM International, najstarejše in največje neprofitne organizacije mladinske glasbe na svetu, saj deluje na mednarodni sceni že od leta 1945. V teku njegovega delovanja so z njim sodelovali številni zelo ugledni dirigenti. V Trstu bo vodenje orkestra prevzel trombonist in skladatelj Luis Bonilla, aranžer skladb iz džezovske zakladnice, vključenih v zadnji album Jazz Pops/Jazz Swings.

Dan pozneje, v soboto, 26. julija, se bo v Trst vrnila britanska pevka, prava ikona modernega džeza Sarah Jane Morris. S svojo šestčlansko skupino bo predstavila zadnji projekt Sisterhood, po mnenju džezovskih izvedencev višek njene izredne kariere. Sisterhood je poklon velikim, ne samo džezovskim pevkam, glasbeno potovanje od Bessie Smith in Billie Holiday do Nine Simone in Miriam Makeba, ter še od Arethe Franklin do Janis Joplin, Patti Smith, Annie Lennox in Sinead O’Connor.

Začetek vseh koncertov ob 21. uri.