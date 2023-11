Kljub temu da na Tržaškem velja oranžno opozorilo zaradi vremenskih razmer in ne rdeče kot v drugih predelih dežele, so se občine vseeno odločile, za nakatere ukrepre. Tržaška občina je zato danes od 14. ure zaprla vse javne parke in vrtove. Zaprtje bo trajalo tudi ves jutrišnji dan (3. novembra).

Miljski župan Paolo Polidori pa je za jutri odredil zaprtje vseh vrtcev in osnovnih šol v občini (ostale šole so namreč zaprte zaradi podaljšanih novembrskih praznikov).