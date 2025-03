V Trstu zgorela zapuščena stavba (foto in video)

V bližini nekdanje vojaške bolnišnice ob Ulici Fabio Severo je okrog 18.20 izbruhnil hud požar. Ogenj je zajel zapuščeno stavbo na območju nekdanje vojaške bolnišnice v Ulici Ospedale militare, nedaleč od Ulice Fabio Severo. Visoki plameni so bili vidni daleč naokrog z raznih mestnih predelov, gasilci so prejeli številne telefonske klice zaskrbljenih občanov. Posredovalo je več ekip iz Trsta, na pomoč so med drugim priskočili tudi kolegi z Opčin. Ogenj so kasneje delno ukrotili, ob 19.30 sta bili na kraju dve tržaški ekipi. Ob gašenju so hkrati preverjali, da ne bi bilo vpletenih ljudi. Po zadnjih podatkih kaže, da se ni nihče poškodoval.

Kaže, da se bo delo gasilcev nadaljevalo več ur. Po pogasitvi požara bodo stavbo zavarovali in bonificirali. Vzroke požara preiskujejo.