V tržaškem mestnem svetu počastili spomin na Martino Oppelli

Današnje ponedeljkovo zasedanje tržaškega mestnega sveta so svetniki Štefan Čok (Demokratska stranka), Riccardo Laterza (Gibanje Zdaj Trst) in Alessandra Richetti (Gibanje 5 zvezd) izkoristili za nagovor in enominutni molk v spomin na Martino Oppelli, tržaško Slovenko, ki je pretekli četrtek ob zdravniški pomoči umrla v Švici, potem ko tukajšnje javnozdravstveno podjetje Asugi trikrat ni ugodilo njeni želji, da bi mukam zaradi hude oblike multiple skleroze naredila konec v domačem Trstu.

»Martina se je od nas poslovila tako, kot je živela. Z dvignjeno glavo se je do zadnjega trenutka borila za svoje prepričanje v svobodno odločitev, da dostojanstveno zaključi življenje po dolgih letih trpljenja,« je Čok povedal v nagovoru mestnim svetnikom. V slovenščini je povedal, da so pokojnico dobro poznali v njenem rodnem Lonjerju. »Lepo bi bilo, če bi se lahko danes v tej dvorani spominjali Martine zgolj po njenih poklicnih uspehih na področju arhitekture, po njeni ljubezni do glasbe in plesa,« je nadaljeval mestni svetnik, »a dolžni smo se je spominjati tudi zaradi številnih sporočil, ki jih je vse do zadnjega trenutka naslavljala na nosilce oblasti.«

Čok je še dejal, da je imela pokojnica občutek, da je njeno telo »last države, do katerega še sama nima dostopa«. Citiral je tudi njene besede, namenjene vsem, ki se soočajo z diagnozo tako hude bolezni, kot je multipla skleroza. Oppelli je druge bolnike spodbudila, naj se ne predajo ob prvih težavah. Obenem pa je spomnila, da bi moral imeti vsak človek zagotovljeno pravico do predaje, v trenutku, ko se bo sam odločil, da več ne gre naprej.

»Martina je prosila samo eno, z zlomljenim, a iskrivim nasmehom: sprejmite zakon o asistiranem samomoru, ki bo imel smisel,« je sklenil Čok in z ostalimi mestnimi svetniki, občinskimi odborniki ter županom Martini Oppelli namenil minuto molka.