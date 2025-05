V tržaškem pristanišču kljub manjšemu pretovoru rekorden kontejnerski promet

V tržaškem pristanišču so v prvem trimesečju pretovorili 13.589.957 ton tovora, kar je 4,25% manj kot v enakem obdobju lani. Manjši obseg pretovora je po navedbah pristaniške uprave povezan z negotovostjo na globalnem gospodarskem trgu, manjšim povpraševanjem in tudi z vztrajnimi geopolitičnimi napetostmi, ki jim ni videti konca.

Upad prometa so zabeležili zlasti pri pretovoru tekočega tovora. Ta znaša 8.656.600 ton, kar je skoraj 12,5% manj kot v enakem obdobju lani. Manjše poslovanje je povezano zlasti zaradi vzdrževalnih del na nekaterih rafinerijah, ki poslujejo z družbo TAL, ki je odgovorna za pretovarjanje nafte v tržaškem pristanišču.

Negativen trend so v prvih treh mesecih tega leta zabeležili tudi na področju potniškega prometa. V tem obdobju so v Trstu registrirali 2370 potnikov, kar je skoraj 38% manj kot v enakem obdobju lani. Za eno četrtino manj prometa so imeli tudi na področju razsutih tovorov, ta upad je posledica zmanjšanja industrijske proizvodnje na nekaterih evropskih trgih. Znotraj tega sektorja pa so zabeležili rast prometa z žitom (+12,23%), drastično je porasel tudi kovinski tovor (za kar 100%). Pretovorili so 1.150 ton kovin.

Boljše rezultate so zabeležili na področju kontejnerskega prometa na Ro-Ro ladjah. Kontejnerski promet na splošno je v letošnjem trimesečju zabeležil rekordne rezultate. Pretovorili so 237.534 kontejnerskih enot, kar je 34,75% več kot v enakem obdobju lani. Samo meseca marca so pretovorili 87.837 kontejnerskih enot, kar je skoraj 40% več kot v enakem obdobju lani, kar je najboljši poslovni rezultat v zadnjih desetih letih, so sporočili iz pristaniške uprave.