V tržaškem pristanišču vse bolj ostra bitka za Turčijo

Na pomorskih poteh med Trstom in turškimi pristanišči je vse bolj gosto, z lanskim prihodom neapeljske ladjarske družbe Grimaldi je postala konkurenca zelo ostra, v zadnjem obdobju pa celo živčna, saj prihaja med glavnimi akterji do vroče izmenjave pogledov preko medijev.

Za t. i. pomorsko avtocesto je dolga leta skrbelo predvsem tržaško podjetje Samer&Co. Shipping, kar se je izkazalo za še kako koristno v 90. letih prejšnjega stoletja, ko je na Balkanu divjala vojna in je blago iz Turčije po sili razmer moralo potovati po morju. Samer je pred nekaj leti v Trstu začel zastopati danskega velikana DFDS, premoč slednjega pa je nazadnje ogrozil Grimaldi. Ta je lani začel pošiljati svoje ro-ro trajekte, ki prevažajo tovorna vozila, iz Trsta v Turčijo, kmalu je »pobral« pomemben del prometa (menda že 40 odstotkov).

Pritisk ali konkurenca?

Enrico Samer je za specializirani portal Shipmag izjavil, da ima občutek, da se »na centralni ravni« izvajajo pritiski, s katerimi bi pomagali novemu prišleku iz Neaplja. Ministrstvo za infrastrukturo in tržaška pristaniška uprava sta od družb DFDS in Ulusoy zahtevala, naj uporabljata predvsem svoj terminal in ne logistične platforme, kamor prihajajo Grimaldijeve ladje. Očitke je družba Grimaldi zavrnila v dolgem sporočilu za medije, v katerem si pripisuje zaslugo, da je razbila monopol nad ro-ro prometom s Turčijo.