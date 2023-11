Gasilci so danes ob 4.30 posredovali v tržaškem pristanišču, kjer je zagorel tovornjak s priklopnikom. Ko so ugotovili, da je voznik na varnem, so začeli z gašenjem. Glede na moč požara, ki je zaobjel celotno vlečno vozilo, so uporabili gasilno peno. Na kraju so bili tudi reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in predstavniki pristaniške oblasti.