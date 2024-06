V tržaškem pristanišču zasegli 160.000 kosov ponarejenih oblačil luksuznih znamk

Cariniki in finančni policisti so v tržaškem pristanišču zasegli skoraj 160.000 ponarejenih kosov oblačil in modnih dodatkov luksuznih italijanskih in mednarodnih znamk.

Nezakoniti tovor so odkrili v kontejnerju, ki je prispel iz turškega pristanišča Pendik. V njem so bili skoraj neoporečni ponaredki blagovnih znamk Adidas, Balenciaga, Burberry, Calvin Klein, Chanel, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Dsquared, Fendi, Gucci, Guess, Hugo Boss, Louis Vuitton, Moncler, Prada, Stone Island, Versace, Victoria’s Secret in še mnogih drugih. Carinikom in finančnim policistom sta se zazdeli sumljivi heterogenost tovora ter vpletenost tujih družb, ki niso neposredno povezane s trgovanjem oblačil, zaradi česar so poostrili kontrolo nad sicer odlično izdelanimi kosi oblačil in embalaže. Tovor so nazadnje pregledali predstavniki omenjenih družb, ki so potrdili, da gre za ponaredke.

V nadaljevanju preiskave so cariniki in finančni policisti izsledili še drugi podoben tovor, ki je preko Italije potoval v Nemčijo. Pristojne nemške oblasti so po opozorilu italijanskih kolegov zasegle še drugih 74.000 kosov oblačil, torbic in obutve.

Oba tovora so tihotapci spretno prikrili med zakonite obleke. Z njima bi na črnem trgu nezakonito zaslužili skoraj 20 milijonov evrov.