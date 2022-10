V tržaškem pristanišču zasegli 730 kilogramov kokaina

Tovor je prispel v Trst iz držav Južne Amerike. Njegova končna destinacija za zdaj ni znana, v teku pa je preiskava.

Kokain so tihotapci spretno skrili v vreče surove kave. Finančni policisti in osebje carinske uprave so tovor pregledali, pri čemer so uporabili tudi pse, izurjene za iskanje drog, ki so zavohali, da je nekaj narobe. Po temeljitem pregledu so finančni policisti in cariniki ugotovili, da je v vrečah s surovo kavo premešana droga. Tihotapci so jo premešali z močno dišečo surovo kavo, ravno z namenom, da bi prikrila njen vonj. Psi pa so bili očitno spretnejši in je ukana spodletela.

Gre za enega največjih zasegov mamila v tržaškem pristanišču doslej. Na črnem trgu bi bil prekupčevalcem zagotovil več kot 20 milijonov evrov dobička.