V Tržaškem zalivu danes dopoldne vetra le za vzorec

Šibka burja je v Tržaškem zalivu pozno sinoči ponehala, ponoči so bili vetrovi izjemno šibki, še skromnejši od najbolj pesimističnih napovedi. Povprečna hitrost kopnega vetra v Trstu ponoči ni presegala 5 km/h, sunki (če jih tako lahko sploh imenujemo) pa niso presegali 10 km/h. Kopni veter je ponehal in je zapihal morski veter že pred 10. uro. Ob 11. uri je njegova povprečna hitrost dosegala 5 km/h, sunki pa 9 km/h, opoldne pa se je rahlo okrepil in je bila njegova povprečna hitrost 8 km/h in sunki 11 km/h. Sredi zaliva je boja Paloma ob 12. uri namerila skorajšnje brezvetrje s povprečno hitrostjo le 1 km/h. Podobne kot v Trstu pa so bile hitrosti vetra v Miljah.

Vetrovne razmere bodo jutri na Barcolani po vsej verjetnosti podobne današnjim. Ob takih pogojih je pričakovati počasno regato, ponekod na regatnem polju pa tudi ni izključeno brezvetrje.