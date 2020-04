V tržaški občini maske prejelo 30 % občanov, na Krasu še nič

Zaščitne maske, ki jih civilna zaščita deli prebivalstvu za omejitev širjenja novega koronavirusa, so v tržaški občini posredovali približno 30 odstotkom občanov. Gre za pralne zaščitne maske, katerih porazdeljevanje naj bi se v tem obdobju pospešilo, saj se je pospešila dobava mask iz deželne civilne zaščite v tržaško in druge občine v deželi Furlaniji - Julijski krajini. Zaščitnih mask v kraških vaseh tržaške občine še niso začeli deliti, vendar naj bi se to začelo v kratkem. Občina Trst namerava vsekakor nadaljevati z delom in porazdeliti zaščitne maske vsem občanom tržaške občine. Vsakdo naj bi nazadnje prejel dve maski, tako da naj bi v tržaški občini nazadnje porazdelili okrog 410.000 zaščitnih mask.

Tržaški podžupan Paolo Polidori, ki je odgovoren tudi za civilno zaščito, je na vprašanje o poteku porazdeljevanja zaščitnih mask včeraj razložil, da so maske posredovali približno 30 odstotkom občanov v tržaški občini. Stvar naj bi se zdaj pospešila, saj prihaja iz dežele 20.000 mask vsak teden, je poudaril, medtem ko je bila dobava v preteklosti počasnejša. Skratka, porazdeljevanje zaščitnih mask naj bi zdaj postalo stalno oziroma bolj enakomerno.

Kakšne kriterije pa uporabljajo pri porazdeljevanju mask? V Rojanu in pri Sv. Ivanu jih na primer še niso videli ... Polidori je razložil, da so sprva začeli deliti dve maski na osebo, za zdaj pa so se odločili, da delijo dve maski na družino. S tem bo pospešena porazdelitev mask vsem družinam, nazadnje pa bodo poskrbeli še za porazdelitev mask vsem občanom, da bo vsak član družine nazadnje prejel dve pralni zaščitni maski. Tisoč kirurških mask so medtem posredovali domovom za starejše občane, je dodal Polidori.

Glede porazdeljevanja mask so v začetku dajali prednost ljudem nad 75. letom starosti in zaposlenim v proizvodnih sektorjih, ki so bili še najbolj izpostavljeni nevarnosti okužbe. Nato so se bolj kot na središče mesta, predmestje ali kraške vasi osredotočili najprej na najbolj obljudena območja, kjer biva mnogo ljudi in je upoštevanje varnostne razdalje težje. Tako so na primer začeli pri Valmauri in podobnih zelo obljudenih območjih.

Na Krasu se torej porazdeljevanje mask še ni začelo, vendar naj bi se to po podžupanovih zagotovilih začelo v kratkem. Kdaj? Na to vprašanje Polidori ni želel odgovoriti, saj ni hotel posredovati nobenega datuma, ker bi to sprožilo pričakovanje. Toda marsikaj je odvisno od časa in števila zaščitnih mask, ki pridejo v Trst. Nekaj mask so vsekakor začeli že deliti v nekaterih perifernih conah. Kraške vasi in zaselki so vsekakor manj obljudena območja in je torej »nevarnost« manjša, je menil Polidori in zagotovil, da ko se bodo lotili posameznih vasi, bo porazdeljevanje mask zaključeno v enem dnevu.

Koliko mask bodo nazadnje razdelili? Namen je deliti maske vsem družinam in posameznikom, je dejal Polidori. Za zdaj velja še načelo, da posredujejo dve maski za vsako družino. Ko bo vsaka družina imela vsaj dve maski, se bo začela dodatna faza porazdeljevanja mask, katere namen je, da bo vsak družinski član prejel dve zaščitni maski. V tržaški občini naj bi torej nazadnje porazdelili, kot rečeno, okrog 410.000 pralnih zaščitnih mask, glede na pospešeno dobavo pa naj postal postopek znatno hitrejši kot doslej.