V Ukrajino prepeljali tudi pomoč slovenskih dijakov in vernikov

Sedem akumulatorjev za proizvajanje električne energije, petdeset prenosnih baterij za polnjenje mobilnih telefonov, poldruga tona hrane, čistil in oblačil.

Tržaško društvo Amici del Cuore je že petič od začetka rusko-ukrajinske vojne priskočilo na pomoč ukrajinskemu prebivalstvu. Pri tokratni pošiljki, ki je v teh dneh prispela v Ukrajino, so sodelovali tudi dijakinje in dijaki nekaterih slovenskih šol.

Društvo Amici del cuore (Prijatelji srca) je sicer prvenstveno angažirano na področju preventive kardiovaskularnih bolezni, a je ob vojnem dogajanju z nekaterimi partnerji poskrbelo za prevoz pomoči v Ukrajino. Tokrat so jim na primer stali ob strani športni portal City Sport, slovenska župnijska skupnost sv. Vincencija Pavelskega, slovenske šole Stefan in Zois iz Trsta, Vega-Zois iz Gorice in drugi.

Trije avtomobili so v dneh okrog božiča krenili na pot in pošiljko prepeljali v eno od sirotišnic na zahodu države ter v Harkov ob ruski meji. Tržaški prostovoljci so tu pomoč porazdelili od vrat do vrat, da bi se na lastne oči prepričali, kdo so njeni prejemniki. Potovanje je bilo zaradi novoletnih napadov mestoma napeto, je povedal novinar Gabriele Lagonigro, a kljub temu, nam je uspelo podariti nasmeh ljudem, ki že leto dni živijo v vojni.