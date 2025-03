V Ulici Battisti trčili avto, rešilec in avtobus (video)

V križišču med ulicama Battisti in Xydias v Trstu je nekaj po 12. uri prišlo do trčenja. Mestni redarji še preučujejo okoliščine nesreče. Kaže pa, da je voznik avtomobila peugeot 206 izsilil prednost rešilcu na nujni vožnji in je zato trčil v njegov bok. Rešilca naj bi nato odbilo v avtobus, ki je vozil proti Sv. Ivanu. V trčenje naj bi bila vpletena še druga dva avtomobila. Lažje so se poškodovali voznik peugeota 206 ter dve reševalki, ki sta bili v reševalnem vozilu.

Ulico Battisti so od križišča z Ulico Carducci do tistega z Ulico Rossetti zaprli za promet.