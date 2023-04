Gasilci in reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so ponoči posredovali v Ulici Caprin pri Sv. Jakobu, kjer je v nekem stanovanju zagorela kuhinja. Požar so kmalu pogasili. Stanovalca so zaradi vdihavanja dima prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z zeleno triažno kodo. Na kraju so bili tudi varnostni organi. Vzroke požara še preiskujejo.