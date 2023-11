V Ulici Carducci oživljali moškega

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes dopoldne posredovali v Ulici Carducci, kjer je 70-letni moški doživel zastoj srca. Mimoidoči, ki so opazili, da se je zgrudil na tla, so poklicali na interventno telefonsko število za klice v sili 112. Operaterji so na kraj poslali reševalno vozilo in zdravniški avtomobil. Medtem je prisotne po telefonu vodil pri oživljanju zdravstveni tehnik. S postopkom je nato nadaljevalo zdravstveno osebje, ki je moškega prevzelo v oskrbo. Prepeljali so ga v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo.