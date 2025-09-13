V Ulici Fabio Severo avtomobil do smrti povozil 25-letnico

V Ulici Fabio Severo blizu križišča z Ulico Castagneto je sinoči malo pred 23. uro avtomobil silovito trčil v 25-letnico, ki je na prehodu za pešce ali v njegovi neposredni bližini prečkala cesto, pri čemer jo je odbilo kakih petnajst metrov stran in je nato obležala na cestišču. Reševalci službe 118 so jo intubirali in jo poskusili oživljati, ves njihov trud pa je bil kljub dolgotrajnim naporom žal zaman. Podlegla je hudim poškodbam. Gre za 25-letno študentko, ki je v Trst prišla iz Milana. Kot kaže, jo je voznik zagledal v zadnjem hipu in trčenja ni uspel preprečiti. Na kraju so bili policisti in lokalni policisti, ki preverjajo vzroke nesreče, pri čemer bodo uporabili tudi posnetke bližnjih nadzornih kamer.