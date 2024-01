V Ulici Flavia sta ponoči trčila motor in skuter, pri čemer jo je najhuje skupil skuterist, ki se je resneje poškodoval. Na kraj so prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so mu nudili najnujnejšo oskrbo in so ga nato z reševalnim vozilom prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče.