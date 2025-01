Pred mestnim poveljstvom karabinjerjev v Ulici Hermet pri Sv. Vidu je avtomobil danes okrog 14.30 podrl mladega pešca, ki je prečkal cesto. Na kraj so prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118, ki so mu nudili prvo pomoč in so ga prepeljali v pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo. Kaže, da se ni huje poškodoval. Na mestu so bili tudi lokalni policisti, ki so preusmerjali promet in preiskujejo vzroke nesreče. Promet ni bil občutneje oviran.