V Ulici Revoltella po prepiru zažgal partnerkino stanovanje

Tržaški gasilci so danes okrog 4.20 posredovali v Ulici Revoltella, kjer je gorelo v petem nadstropju sedemnadstropnega stanovanjskega bloka. Iz stavbe, ki je bila nasičena z dimom, so evakuirali kakih trideset ljudi. Nekatere stanovalce, ki si niso uspeli sami pomagati, so gasilci prenesli na varno. Enega stanovalca, ki je bil v gorečem stanovanju in se je zatekel na teraso, so rešili z avtolestvijo. Nekaj ljudi so zaradi posledic vdihavanja dima reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč iz preventivnih razlogov odpeljali v bolnišnico.

Vnel se je tudi plinomer, toda gasilci so s hitrim in učinkovitim posredovanjem uspeli preprečiti, da bi se požar razširil še na druga stanovanja in jim ga je naposled uspelo pogasiti.

Po pogasitvi so začeli z bonifikacijo pogorišča in so zavarovali pogorelo stanovanje ter celotno poslopje. Preverili so prisotnost dima in strupenih plinov. Ko bodo ugotovili, da v zraku ni škodljivih snovi, se bodo stanovalci lahko vrnili v svoja stanovanja.

Na kraju so bili karabinjerji, ki so ugotovili vzroke požara. Po hudem prepiru s partnerjem jih je poklicala stanovalka. Partner je, potem ko je odšla, podtaknil ogenj in zažgal njeno stanovanje, so sporočili karabinjerji. Moškega bo oskrbelo zdravstveno osebje, nato ga bodo aretirali. Oba sta italijanska državljana. Karabinjerji bodo nadaljevali s preiskavo.

Ulica Revoltella je bila med gašenjem požara zaprta za promet.