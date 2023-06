V Ulici Rossetti trije avtomobili vpleteni v nesrečo, eden pristal na boku

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci so okrog 13. ure posredovali v Ulici Rossetti, kjer so bili v bližini stavbe s hišno številko 83 trije avtomobili vpleteni v trčenje, pri čemer je eden pristal na boku. Gasilci so voznici prevrnjenega avtomobila, ki je ostala ukleščena v vozilu, pomagali iz razbitin. Tri osebe so bile poškodovane in jih je na kraju oskrbelo zdravstveno osebje, nato so jih prepeljali v katinarsko bolnišnico. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in udeležene avtomobile, nato so odpravili posledice nesreče. Na kraju so bili lokalni policisti, ki preiskujejo njene vzroke.