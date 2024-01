V Ulici Svevo trčila avtomobil in motor

V Ulici Svevo blizu nakupovalnega središča Torri d’Europa sta danes popoldne trčila avtomobil in motor. Motorista je odbilo nekaj metrov stran in se je pri padcu poškodoval. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so prispeli z reševalnim vozilom in zdravniškim avtomobilom, so ga na kraju oskrbeli, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Na urgenco so ga sprejeli z rumeno zdravstveno kodo, pri čemer so sporočili, da je njegovo zdravstveno stanje stabilno. Vzroke nesreče preiskujejo lokalni policisti, ki so tudi urejali promet.