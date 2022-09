V Vaasi o tržaških delavcih

O tržaškem sobotnem množičnem sprevodu proti selitvi proizvodnje ladijskih motorjev iz tovarne Wärtsilä pri Boljuncu so poročali tudi v finskem mestu Vaasa, kamor bi morali proizvodnjo preseliti. Švedski dnevnik Vasabladet, ki je tako kot Primorski dnevnik manjšinski dnevnik in izhaja ravno v mestu na zahodni obale Finske, se je podrobneje posvetil shodu in orisal bitko 451 delavcev, ki jim je finska multinacionalka 14. julija napovedala konec delovnega razmerja. Vaasa predstavlja pomembno središče za tamkajšnjo švedsko manjšino, ki v mestu presega 20 odstotkov prebivalstva.

Novinarka Karin Sundström je potem, ko smo kolegom posredovali podatke o shodu, med drugim zbrala tudi izjavo odgovornega veje družbe, ki se posveča zlasti razvijanju okolju prijaznejših motorjev Wärtsilä Marine Power. Roger Holm se je z drugimi vodilnimi kadri multinacionalke udeležil včerajšnjega sestanka na ministrstvu za italijanski gospodarski razvoj. Pred zasedanjem so bile seveda njegove izjave v skladu z uradnim stališčem družbe, ki dva meseca po odločitvi ni pokazala nikakršnega znaka popuščanja. Poudaril je celo, da bo večina sedanjih zaposlenih v tovarni pri Boljuncu ostala, kjer je. Čeprav obstaja nevarnost, da bi delo izgubilo 451 ljudi, ima Wärtsilä na plačilnem seznamu še drugih 500 ljudi, je pojasnil. Tudi tisti, ki bi se lahko znašli na cesti, pa so trenutno še na svojem delovnem mestu, ker pogajanja še potekajo, je med drugim povedal. Priznal pa je, da protest sindikatov vpliva na poslovanje v Trstu. Nekatere stvari so postale težje in trajajo dlje, je dejal.