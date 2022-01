V vesolju naj bi bilo 40 milijard milijard črnih lukenj, v njih pa naj bi bil zaprt en odstotek barionske snovi, ki je različna od temne snovi, o kateri še ne vemo veliko. Ocene števila črnih lukenj so rezultat raziskave, objavljeni v reviji The Astrophysical Journal, ki jo je koordinirala Visoka šola za napredne študije Sissa iz Trsta v sodelovanju z Inštitutom za temeljno fiziko v vesolju (IFPU), Državnim inštitutom za nuklearno fiziko (INFN), Univerzo v Padovi, Državnim inštitutom za astrofiziko (INAF) in britanskima univerzama iz Southamptona in Durhama.

Pod članek se je podpisal Alex Sicilia, ki ga je napisal pod nadzorom docenta Andree Lapija in raziskovalca Lumena Boca. Ta je rezultat analize zvezdnih črnih lukenj, katerih mase so lahko do stokrat večje kot masa Sonca in imajo izvor na koncu življenjskega cikla najsvetlejših zvezd. Številčno oceno so lahko podali po zaslugi podatkov,ki so že objavljeni, nanašajoč se na podatke črnih lukenj, ki so prisotne v opazovanem vesolju, ki ima premer približno 90 milijard svetlobnih let. Rezultat navaja, da je črnih lukenj v vesolju 40 milijard milijard (s številko se to zapiše s števko 4 in 19 ničlami).

V sodelovanju z Ugom Di Carlom in Michelo Mapelli z Univerze v Padovi so raziskovalci odkrili, da je izvor zvezdnatih črnih lukenj z veliko maso predvsem posledica dinamičnih dogodkov, ki se dogajajo v zvezdnih kopicah. To so ugotovili, potem ko so raziskali možnosti za nastanek črnih lukenj različnih mas, oziroma izoliranih zvezd, binarnih sistemov in zvezdnih kopic.