V vodo v kostumih vseh vrst

Od dostavljavcev hrane v namensko prilagojeni oranžni uniformi z napisom Clanf eat do (pre)dolgo zaprtega predora pri Bombelju. Niti na današnji 16. Olimpijadi klanf, ki jo v tržaškem kopališču Ausonia tradicionalno prireja društvo Spiz, ni zmanjkalo ironije, smeha in iznajdljivosti.

Skupina utečenih prijateljev se je odločila, da se bo oblekla v zelene steklenice piva in je na prizorišče prišla »ovita v zavoj«. Fantek se je v vodo pognal v preobleki debelega sumo borca. Na najbolj norem, čudnem in zabavnem tekmovanju skokov v vodo je sodelovalo 163 skakalcev in skakalk vseh starosti, od 3 do 84 let. Izkazati so se morali na kar številnih področjih.

Žirija, ki je bila tokrat izključno žensko obarvana, je ocenjevala tehniko skoka višino pljuska, predvsem pa duhovitost in izvirnost nastopa. Sicer pa je znano, da se lahko tekmovalci za oceno tudi dogovorijo s čim za pod zob in še zlasti špricem ali pivom. Kdor pa je v vodo skočil le v kopalkah, brez domiselnega kostima ali skeča pa v glavnem ni mogel računati na zelo visok izkupiček točk.